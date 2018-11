Se mueven las campañas para la Alcaldía

Después de una conversación de cerca de dos horas con el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se llegó a la decisión de que el exsenador Vélez no entrará al proceso que adelanta esa colectividad por la Alcaldía de Medellín. Según él, el expresidente se sintió presionado “porque hay gente que no me quiere, entonces mejor hago mi proceso tranquilo”, dijo. Juan Carlos Vélez afirmó que contrató a una empresa encuestadora que determinó que él le ganaría al resto de competidores del Centro Democrático. Si no consolida el movimiento para las firmas, buscaría aval del Partido Conservador.