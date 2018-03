Sin candidato presidencial, Farc se conforma con el Congreso

La excandidata vicepresidencial Imelda Daza aseguró que Farc analiza la posibilidad de apoyar a alguno de los candidatos que apoyan el proceso de paz, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Gustavo Petro o Piedad Córdoba, al respecto ellos se manifestaron: Fajardo dijo que no ha “conversado nunca con las Farc y no aceptaríamos su apoyo en cuanto queremos que haya paz en Colombia, pero no tenemos ninguna afinidad ideológica con esa organización”. Por su parte, De la Calle aseguró que la decisión de ese partido de no presentar candidato a las elecciones presidenciales “puede contribuir a sosegar un poco la situación actual del país y lo importante es siempre estar mirando hacia futuro”, pero no precisó nada acerca del apoyo. Ni Petro, ni Córdoba se pronunciaron.