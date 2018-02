Sofía Gaviria apoyará a un candidato de otro partido

Un comunicado “dejó sin curul”, por varios días, a la senadora Sofía Gaviria, hermana del exalcade de Medellín Aníbal Gaviria. Había un error, dijo ella tan pronto circuló la noticia en titulares de prensa. Días después el fallo del Consejo de Estado le dio la razón.

En la respuesta a la demanda presentada por el Partido MIRA se habla de curules, no de personas y la curul 17 que perdió el Partido Liberal ya no la ocupaba Gaviria hace tres años, desde que Eugenio Prieto renunció. En diálogo con EL COLOMBIANO dijo que no votará por el candidato de su partido, Humberto de la Calle.

¿La pueden sancionar por no estar con De la Calle?

“Legalmente no lo pueden hacer, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado reconocieron que las directivas me violaron el derecho a participar en la consulta liberal, obscena desde el costo y en la profundización de la antidemocracia, porque excluyó mi voz. También discriminaron a Viviane Morales y a las minorías religiosas”.

Pero, ¿podría estar en tarima con un candidato de otra colectividad?

“Tengo toda la libertad. Cuando a un menor le violan los derechos en su casa, nadie va a pensar que esos padres tienen potestad sobre ellos. Me siento libre. Iré con un candidato o candidata que no tenga alianzas con la Farc. Estoy esperando que maduren las cosas, por ahora estoy enfocada en que las víctimas no sean manipuladas por los populismos”.

¿Hubo intención de afectar su candidatura?

“La forma en que se redactó el comunicado no fue constructiva, quisieron desinformar a mis electores y desilusionarlos. La noticia se dio a las 5:00 p.m. de un viernes, y no hubo posibilidad el fin de semana de una retractación”.

¿No cree que eso antes le sirvió de publicidad?

“Los ataques de un Gobierno, la Farc o la gente desinformada en las redes me fortalecen, me ponen en pie de lucha por mis principios y valores y por las cientos de personas que creen en mí. Estaba segura de que el Consejo de Estado saldría a rectificar su error, tarde, pero lo hizo”.

¿Por qué quiere volver al Senado de la República?

“Este gobierno incubó una desesperanza generalizada, porque, por un lado, los colombianos ven los niveles de corrupción, y por el otro, delitos de lesa humanidad premiados. Lo que tenemos que hacer los políticos responsables es decirles que hay opciones. El próximo Congreso tiene que combatir la inequidad”.

¿Por qué decidió aspirar de nuevo por el Partido Liberal, pese a sus divergencias con sus dirigentes?

“Mucha gente que quiere votar por mí ve como problema el partido, porque se pegó de la burocracia y de los contratos y perdió su ideología. La mayoría votó a favor del incremento del IVA, de la reforma tributaria regresiva, de la venta de Isagen y en contra de la moción de censura a Mauricio Cárdenas después de su venta y los escándalos de Reficar. Se olvidaron de las víctimas y votaron la impunidad para las Farc. La gente no cree en el partido, pero seguiré siendo liberal”.