Uribe anuncia acciones legales internacionales por chuzada de la Corte Suprema

El expresidente Álvaro Uribe anunció que su grupo de abogados interpondrá acciones judiciales ante los organismos internacionales de derechos humanos, por la interceptación que hizo la Corte Suprema de Justicia a su teléfono por más de un mes.

“Resulta inaudito que la Corte Suprema de Justicia haya tenido interceptado durante un mes al expresidente Álvaro Uribe por un supuesto error, en el marco de la investigación adelantada contra el representante a la Cámara del departamento del Chocó Nilton Córdoba”, señala un comunicado leído por los juristas.

De la misma forma, Uribe anunció que se le solicitó a la Procuraduría General de la Nación “un acompañamiento especial, con el fin de garantizar el debido proceso y los derechos de los involucrados”.

El director del Centro Democrático sostuvo que frente a las explicaciones de la Corte sobre la chuzada, “lo único que me preocupa es la afectación injusta de mi reputación, he trabajado por este país durante muchos años y me han hecho un daño enorme”.

Insistió que si “la Corte en esas interceptaciones que hizo por error, encontró algo para investigarme, eso no los debió sorprender, porque desde hace mucho rato he dicho que estoy en la tarea de desmontar la infamia y lo he hecho de acuerdo con la ley”.

Para Uribe si esas interceptaciones han salido a la luz pública, “en dónde está el delito mío para que la comunicación que conocí de ese proceso es llamarme a una indagatoria con una argumentación destructora de la reputación, eso me preocupa”.