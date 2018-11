Uribe, el impulsor genuino del Gobierno

En una reciente entrevista con Rcn Radio, el jefe de Estado manifestó que no se sentía abandonado por su partido y defendió los debates de ideas incluso dentro del uribismo. “Aquí existía la disciplina para perros y esa forma de hacer política se acabó. Los partidos políticos son deliberantes y hay liderazgos. Cómo le voy a pedir a mi partido que no sea deliberante, a mí no me parece un problema”, dijo Duque.

A pesar de su apreciación, que el partido político no acompañe algunas iniciativas provenientes de él, genera dudas y pone en entredicho la fuerza política y la influencia del Presidente sobre los integrantes de su bancada.

Según Andrés Felipe Bernal, docente de derecho constitucional de la Universidad La Gran Colombia, “no creo que Uribe vaya al rescate de Duque, pero tampoco creo que Duque sea atacado por Uribe”.

Bernal considera que una cosa es la bancada y otra es el Gobierno. “Tras ocho años de oposición, la idea de empezar a gobernar ha resultado muy difícil de asimilar, especialmente en una bancada que nació en la otra orilla del gobierno y hoy se encuentra de igual manera, sin la sagrada mermelada”, agregó.

Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, insistió en el acompañamiento al Presidente, aunque reconoció que para algunos falta mejorar el relacionamiento con el Gobierno. “Yo creo que hay algunos compañeros que están molestos o incómodos. Ha habido un poco de desarticulación con el Gobierno”.

El docente Restrepo añadió que si el Gobierno continúa tan solo, puede convertirse en un Estado débil. “En Colombia estamos acostumbrados a que hay momentos en los que el Presidente deja de gobernar literalmente y el barco queda a la deriva. Esto pasa en el último año de los periodos y aquí podría pasar desde el principio, lo cual sería catastrófico por el nivel de problemas que tiene el país”, señaló.

Colombia requiere decisiones y concertaciones a todas las escalas. La dinámica política mostrará si al Gobierno le conviene cierta independencia o, por el contrario, deberá acoger las ideas que lo llevaron a su elección.