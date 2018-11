Lo que se sabe (y lo que no) sobre el video de Petro recibiendo fajos de dinero

El video que mostró la senadora Paloma Valencia en la plenaria del martes en el que se ve al hoy senador Gustavo Petro recibiendo varios fajos de dinero siguió generando controversia en el país.

Pero la versión que fue presentada por la senadora en el Congreso, durante el debate sobre el caso Odebrecht, era apenas un extracto de poco más de un minuto del video. El video completo fue publicado por la congresista este miércoles en YouTube y tiene una duración de más de 15 minutos.

Aunque también tiene problemas de audio, que no permiten escuchar completa la conversación, sí muestra algunos elementos que pueden ayudar a aclarar el contexto en el que se produjo la entrega del dinero.

En primer lugar, la fecha en que fue grabado el video sí podría ser cercana a 2004, como lo ha afirmado Petro. “La fecha la doy yo mismo en el video porque recibo una llamada y pongo una cita en mi casa y doy la dirección exacta. El video tiene 14 años de antigüedad”, dijo el Senador.

En efecto, hacia el final del video, Petro recibe una llamada y le pone una cita a una persona en su apartamento en el sector de La Carolina. Petro vive en Chía desde hace varios años, incluso desde antes de ser elegido alcalde en 2012.

También hacen referencia a la fecha otros dos elementos que contiene el video: uno de ellos es un ejemplar del periódico El Tiempo, que el interlocutor de Petro toma en sus manos en un momento del video. Aunque la imagen no tiene la calidad suficiente para detallar la fecha del diario, el diseño del cabezote corresponde al que tuvo el periódico hasta 2007.

El segundo indicio sobre la fecha del video lo da el mismo Petro en la llamada telefónica que atiende. Le dice a su interlocutor que al día siguiente estará todo el día ocupado, porque deberá asistir a una reunión nacional del Polo, partido del que se retiró en 2010.

En el video también queda claro el monto de la suma que habría recibido Petro. Aunque su interlocutor insiste en varias ocasiones en que no ha tocado el dinero y que lo lleva tal como se lo entregaron, sí tiene claro cuánto es: 20 millones de pesos, en fajos de 2 millones y medio, al parecer en billetes de baja denominación. Incluso, él y Petro bromean sobre este hecho y que hubiera sido preferible que lo llevara en billetes de 50 mil pesos.

Asimismo, se escucha al interlocutor de Petro decir que esta no sería la única suma que recibiría, sino que habla de una suma restante, de la cual no menciona cuánto sería su monto.

Pero uno de los temas sobre los que quedan más interrogantes es quién es el interlocutor de Petro y cuál es el motivo que tiene para entregarle esa suma de dinero.

Petro ha afirmado que es una suma que el arquitecto Simón Velez le prestó para sus actividades políticas y, según él, eso queda claro en el video. “El audio completo lo pueden examinar, establece la fuente de los recursos, para qué es y en dónde y en qué fecha”, dijo.

Sin embargo, en la versión del video publicada en YouTube no queda claro que la suma haya sido enviada por Vélez ni cuál es su fin.

En primer lugar, como lo han anotado varios contradictores de Petro, Vélez es del eje cafetero y el interlocutor de Petro tiene acento costeño. Además, de la conversación se deduce que no es solo un mensajero o alguien que haya hecho el favor de llevarle el dinero, sino que tiene un interés directo en el tema. “Usted va dentro del negocio”, le dice en un momento Petro, aunque no es del todo claro el contexto en el que lo dice.

En otro momento, el interlocutor de Petro le dice: “¿Detrás de esto sabes quién está? Javier Cáceres”, y le explica que una persona a quien no menciona, pero que sería quien envía el dinero, tenía que escoger entre Cáceres y Petro y finalmente se decidió por Petro. Además, en otro aparte de la conversación menciona el departamento de Sucre.

Como lo recuerda Pablo Bustos, director de la Red Nacional de Veedurías, no sería de extrañar que Petro tuviera vínculos con esa región del país, pues no solo ha sido uno de sus fortines políticos, sino que algunos de los contratos que celebró durante su alcaldía fueron con personas de esa región, de donde también es su esposa Verónica Alcocer.

“Aunque Cáceres es de Cartagena, sí tenía mucha ascendencia en esa región y en general en toda la costa. Y no hay que olvidar que en un principio, probablemente también por esa época, era del Polo”, dice Bustos.

La senadora Paloma Valencia ha dicho que el interlocutor de Petro sería Juan Carlos Montes, quien después estuvo involucrado en el escándalo de la maquina tapa huecos, en la alcaldía de Petro.

“A mí me dicen que esta persona es Juan Carlos Montes, pero yo no conozco a esta persona”, dijo. Aunque en el video no es fácil identificar al interlocutor de Petro con claridad, su fisonomía es similar a la de Montes.

Finalmente, el video deja la pregunta de si Petro pudo haber incurrido en alguna irregularidad por recibir dinero en efectivo, en caso de que haya sido para financiar su campaña política.

Pedro Felipe Gutiérrez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que en ese momento los candidatos al Senado no tenían la obligación de reportar los nombres de todas las personas que les hubieran hecho donaciones, sino que cada partido hacía una auditoría de sus candidatos y respondía por ellos ante el Consejo Electoral.

Según Gutiérrez, para su campaña de 2006, Petro recibió 104 millones de pesos en donaciones y un préstamo de 88 millones de pesos.

Hoy en día, todo el dinero que recibió para su campaña, Petro habría tenido que consignarlo en una cuenta única, lo cual no se exigía en ese momento, y de violar los topes, podría hasta ser anulada su elección. En esa época, el único castigo que se podía imponer era una multa al partido.

Por ahora, la senadora Paloma Valencia ha dicho que el video fue entregado a las autoridades para que se establezca la fecha en que fue realizado y se analicen las conductas que muestran las imágenes. “Lo entregué al fiscal general de la Nación. Será la Fiscalía la que determine si hay o no méritos para que se investigue”.