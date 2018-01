Viviane Morales lanza su candidatura presidencial

La exsenadora, Viviane Morales, renunció en la mañana de este lunes a su curul en el legislativo y además a su militancia en el Partido Liberal para lanzarse a la presidencia de la República por el Partido Alas, ahora Somos. Según dijo no se le puede negar el derecho a ser elegida.

Morales en un video publicado en la red social twitter aseguró que Colombia necesita una nueva dirigencia política que no pierda el “contacto esencial con las realidades del día a día de los ciudadanos, las discusiones políticas se reducen a refriegas constantes entre jefes políticos”.

Así mismo, decidió descartar una alianza con el precandidato del Centro Democrático, Iván Duque, pues “he tomado la decisión de ir con la independencia de mi liderazgo”.

Sostuvo que inscribirá su candidatura el próximo 29 de enero ante la Registraduría y agregó que una posible doble militancia no la afectaría pues “el Consejo de Estado, en la única sentencia sobre este tema, en la que se demandó la elección del Presidente de la República señaló que esta no es una causa de inhabilidad. La Corte Constitucional ha dicho que los casos para inhabilidad están expresamente en la carta política y que la doble militancia no está entre las señaladas para presentarse al cargo”.

En las pasadas elecciones al Congreso de la República Morales fue el segundo renglón de la lista del Partido Liberal y obtuvo 53,838 votos. Sin embargo, durante su actuación en el legislativo ha tenido distintas diferencias con la dirigencia de esa colectividad, la última fue el Manifiesto Liberal en donde los posibles candidatos a la presidencia debían firmar un apoyo irrestricto al proceso de paz y a la no discriminación a las parejas del mismo sexo.

Morales no suscribió dicho documento pues ha mostrado divergencias con el acuerdo de paz. Además, intentó adelantar un referendo que bautizó “firme por papá y mamá” en donde pretendía prohibir la adopción por parte de parejas del mismo Sexo. En su renuncia, la exsenadora explica que este proyecto llegó a tercer debate pero “por las presiones del Gobierno Nacional y los medios de comunicación se decidió su archivo”.