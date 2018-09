Por sus venas corre el río Atrato

La casa de los abuelos era el sitio preferido para las vacaciones de la escuela. Cuando terminaban las clases, Maryury Mosquera, entonces de cuatro años, partía de la casa de su padre en Doña Josefa, un pequeño corregimiento al que se llega en media hora en lancha hacia el sur de Quibdó, para adentrarse en la selva y llegar al hogar de don Américo y doña Cruz, en toda la orilla del río Atrato.

“Ese es el primer recuerdo que tengo... y el más bonito”, dice sin ocultar la alegría que le produce recordar que “el río pasaba por el frente de la casa. Cuando me iba de vacaciones, lo primero que hacía al levantarme, era tirarme al río con mis primos; acompañar a la abuela a lavar los platos y mirar el cauce, sentadas allí. Luego nos bañábamos e íbamos a compartir con los amiguitos y llevábamos para comer algo en la orilla; en la tarde, me quedaba sentada en alguna canoa viendo pescar”.

Años después, esa comunión especial con este brazo fluvial que recorre al Chocó de cabo a rabo, a lo largo de 650 kilómetros, moldearía a Maryury para convertirse en lo que es hoy, una de las guardianas del río Atrato.

Ella, quien hace parte del Consejo Comunitario del Alto Atrato y lleva ocho años trabajando con las comunidades, se esfuerza por explicar claramente por qué el Atrato es más que solo un caudal, que es parte misma de la vida y eso para los chocoanos es más preciado que el oro.

“Ustedes ven un río y ¿qué ven?, pues agua”, explica al notar que su interlocutor procede de tierras andinas, “¿sabe qué ve alguien de aquí? ve su baño, su cocina, su nevera, su autopista y su sustento”.

Son pocas las comunidades que no han nacido en torno a las aguas. Cuando no es el Atrato, es el San Juan o el Baudó, y como el índice de necesidades básicas insatisfechas llega al 79,1% de la población (el más alto del país según el Dane), pues encuentran en la corriente un modo de poder salir adelante.

Sin embargo, Maryury no se autocompadece. Por el contrario, cree que es una “dinámica muy bonita”.

“Ve al Chocó y sal a la calle a las 5 o 6 de la mañana y verás la madre lavando los platos en el río, porque no hay acueducto; a los niños bañándose para ir a la escuela, porque no hay duchas y a los hombres sacando las canoas para ir a pescar su sustento o para ir a otra población, porque no hay carreteras”, cuenta.