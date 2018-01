Procuraduría pide revocar casa por cárcel a ‘la Gata’

El Ministerio Público se sumó a la solicitud del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para revocar el beneficio de casa por cárcel para Enilce López alias la Gata solicitada por la defensa.

“Lo recomendable para la protección de sus derechos a la salud y a la dignidad humana no es la atención en su domicilio, como lo consideró su despacho, porque precisamente en atención a las múltiples y delicadas patologías que padece, lo recomendable en este caso, dadas sus condiciones de salud, según lo determina Medicina Legal es que continúe recibiendo atención hospitalaria, y si bien no existe un centro especializado en enfermedades crónicas, en ausencia de él debe permanecer en el hospital y no en su residencia”, advierte la Procuraduría en su escrito de respuesta al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que ordenó trasladar a López a su domicilio.

“El ente de control acepta que pacientes con las condiciones médicas de López Romero pueden ser atendidos a través del programa Home Care, señala que esta modalidad no está prevista para personas privadas de la libertad, ni que tengan limitados algunos de sus derechos en razón de una condena penal”, aseguró el ministerio público.

Y agrega que: “Esta modalidad de hospitalización es para aquellos enfermos a quienes estando en condiciones normales se les recomienda recibir las atenciones médicas al lado de sus familiares, gozando de las comodidades de su hogar (...)”.

Finalmente, advierte la Procuraduría que con el alta hospitalaria sería una contradicción, teniendo en cuenta que según el dictamen forense la salud de López dice que ella está seriamente comprometida y lo más conveniente es que continúe recibiendo atenciones médicas en reclusión hospitalaria. La Gata fue condenada por homicidio agravado y concierto para delinquir a 37 años y 9 meses de cárcel.