Promesas y humo, que no lo engañen

Para Charry, no existe potestad en un solo legislador para hacerlo y se requiere una mayoría. Aún así, no hay garantías: “Esa discusión es más jurídica que política. Con las mayorías, se podría dar una revisión de legalidad, pero no hacerlos trizas. Más bien implementarlo en una dirección distinta”.

“Hacer trizas el acuerdo” se ha convertido de expresión coloquial a promesa de campaña para muchos candidatos de bancadas cercanas al No, como es el Centro Democrático o los conservadores. Sin embargo, estas promesas no pueden ignorar las competencias del Estado.

Temas íntimamente relacionados al sentir religioso católico del colombiano, como los derechos de la población Lgbti, aborto o eutanasia, han llegado a la palestra pública por quienes pasan del altar (como pastores o líderes religiosos) a la campaña.

En ese sentido, Charry recalcó que existen un blindaje constitucional sobre ciertos derechos adquiridos de la comunidad Lgbti, incluyendo las órdenes de la Corte Constitucional frente a casos como Sergio Urrego, estudiante que terminó con su vida por causas de matoneo por su condición homosexual.

“Ellos solo podrían plantear iniciativas que no vayan en contra de la Corte Constitucional, que son los que fijan las competencias. Solo si se trata de una sentencia de vicios de procedimiento, podrían volver a abarcarla. Un congresista no puede proponer algo que es inconstitucional o no debería porque correría el riesgo de no llegar a ninguna parte”, concluyó.