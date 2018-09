Proyecto de MinFamilia aún no tiene el aval oficial

En la pasada campaña presidencial, el entonces candidato Germán Vargas Lleras propuso crear el Ministerio de la Familia, un asunto del que se viene hablando desde hace dos décadas, incluso, se alcanzó a discutir, sin éxito, en el gobierno de Álvaro Uribe.

La semana pasada ese proyecto de crear un MinFamilia volvió a revivir. El representante del Partido Conservador por Bogotá, Juan Carlos Wills, y otros compañeros de su bancada, lo radicaron en el Congreso. Implicaría un ajuste en la estructura del Estado.

En primer lugar, absorbería al Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y al ICBF y desaparecerían la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Consejería para la Primera Infancia y Colombia Joven. De otro lado, el Centro de la Memoria Histórica iría al MinCultura y la Unidad de Víctimas al MinJusticia.

Un cambio así de complejo, que implica mucho más que la creación del Ministerio de la Familia no está contemplado por el Gobierno y, para los partidos de oposición, esta nueva entidad, además de costosa podría poner en riesgo la pluralidad y la intimidad.

Wills manifestó que el MinFamilia será incluyente. “No es un tema de radicalizarnos en un sola opción de familia, como se ha planteado”.

Según la representante a la Cámara Ángela María Robledo, si el ICBF funcionara bien, no se pensaría crear un Ministerio de la Familia. “Con un ministerio de este tipo, sería muy peligroso que cada gobierno decidiría qué es una familia, en adelante”.

Agregó que no se crearía más burocracia, pues se fusionarías despachos que se dedican al tema de la familia. Además, que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo que tenían interés en el proyecto, pero hasta ahora el Gobierno no ha dado el aval. Un funcionario del alto Gobierno, que prefirió no ser citado, dijo a EL COLOMBIANO que toda la discusión que se ha generado es “carreta”, que no va.