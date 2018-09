¿Qué le espera a la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur?

El anuncio de la salida de Colombia de Unasur en un plazo de seis meses es un clavo más para el ataúd de un organismo que agoniza. La entidad, que pretendía ser el camino definitivo en la anhelada unidad suramericana cuando nació a finales de la década pasada, es ahora una carga incómoda para sus miembros, la mitad de los cuales incluso tienen suspendida su participación por considerar al foro inoficioso, costoso y políticamente sesgado.

Lo que hizo el nuevo gobierno fue ir más allá de la suspensión como participante del organismo que había decretado el ex presidente Juan Manuel Santos en abril pasado. En ese entonces se le sumaron como críticos los gobiernos de Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay, quienes hasta hoy mantienen en vilo su participación. Sin el financiamiento de estos (seis de los once integrantes), la Unasur no tiene la fuerza suficiente para su funcionamiento.

Pero ¿es posible que en el corto plazo algún otro país decida enviar su carta de salida del organismo? Para diversos analistas consultados por EL COLOMBIANO la idea de más abandonos es poco probable. Bogotá sería por ahora el único en dar el portazo.

Andrei Serbin Point, director de Investigaciones de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), asegura que retirarse de la Unasur, por ahora, no presenta ninguna ventaja real distinta a mantener la suspensión como participante, más allá, por supuesto de los beneficios discursivos que tiene el hecho de hacer pública la incomodidad y la salida definitiva. “En todo caso el anuncio de Colombia es reflejo de un cambio en el mapa político e ideológico en la región y una creciente percepción de que iniciativas como Unasur no son útiles para las agendas de política exterior de varios de los gobiernos suramericanos”, puntualiza Serbin.