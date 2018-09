¿Qué pasará con las jóvenes que dieron marihuana a niña de 4 años?

Las jóvenes, de 13 y 18 años, que inducen a consumir marihuana a una niña de cuatro años, enfrentan en estos momentos un proceso judicial por estos hechos conocidos a través de un video divulgado en redes sociales.

Este miércoles en la mañana, la mamá de la menor acudió a las oficinas de Bienestar Familiar Regional Valle y a la salida de ese trámite anunció que adelantará acciones legales contra las adolescentes.

“Anoche que me mostraron el video y miro eso, no pude dormir”, dijo la mujer quien no habla español con fluidez, pues pertenece a una comunidad indígena del Ato Baudó, Chocó.

Tanto ella como sus cinco hijos habría llegado a Cali el pasado mes de febrero, luego de ser desplazados de su territorio donde se vive intensos debates entre el Eln y bandas criminales que se disputan esta ruta del narcotráfico.

Por su parte, las autoridades indicaron que la menor de 13 años fue aprehendida y entrara en un proceso de restablecimiento de derechos, mientras que a la joven de 18 años se le abrió un proceso judicial y deberá responder por el delito del suministro de sustancia ilícitas a menores de edad.

De otro lado, Carmen Elena Rosero , líder social y coordinadora de la Biblioteca del sector ‘Tierrero’, indicó que se buscará hacer justicia, “porque entendemos que hay personas mayores de edad implicadas ahí”.

Entre tanto, Marcela Narváez, jefe del Grupo de Protección a la Infancia de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que todas las menores se encuentran en buen estado de salud y que las autoridades ahora están tratando de determinar exactamente cuándo fue grabado el video.

Las dos jóvenes implicadas son vecinas de la menor, vivían en el mismo sector de Siloé y al parecer en un descuido de la madre la ingresan a su vivienda donde le suministran sustancias psicoactivas.