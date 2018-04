Radican el proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, radicó este martes ante el Congreso de la República el proyecto de ley que eleva a Coldeportes a Ministerio del Deporte.

Durante el acto protocolario de radicación, el presidente dijo que este ministerio no representará un costo adicional para el Gobierno y no generará más burocracia. “Este ministerio no va tener ningún costo adicional y no va a generar más burocracia. Ya Coldeportes con todo lo que le hemos brindado tiene suficiente presupuesto. Pero sí podrá trazar políticas y radicar proyectos en el Congreso”, agregó.

De acuerdo con Santos, hace ocho años Coldeportes recibía un presupuesto cercano a los 700.000 millones de pesos y durante su gobierno se elevó a $ 2.6 billones para reforzar la infraestructura y brindarles mejores condiciones a los deportistas.

“Esta es una ocasión especial. El deporte lo he considerado un componente fundamental de la educación de cualquier país. En la buena educación el deporte juega un papel fundamental. El deporte nos debería enseñar más a unirnos, a dejar los odios y a luchar por causas comunes”, añadió el presidente.

De llegarse a aprobar este proyecto de ley, Coldeportes, elevado a ministerio, podría

cumplir funciones de inspección, vigilancia y control en los términos establecidos por la Constitución Nacional, así como participar activamente en el gabinete presidencial.

“Espero que este proyecto se apruebe y que mi sucesor tenga el inmenso privilegio de nombrar el primer ministro del deporte”, señaló Santos.