El 88% de los accidentes de tránsito son por errores de conducción

“El 88% de los accidentes de tránsito en el país son básicamente por fallas en el comportamiento vial”, explicó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, en el marco del balance del Ministerio de Transporte de lo que va del puente festivo.

“En ese sentido es el llamado que hacemos, para que efectivamente se cumpla con todas las normas que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito, como no exceder los límites de velocidad, no sobrepasar en doble línea, no conducir bajo los efectos del alcohol, entre otras”, afirmó.

El reporte habla de 16 víctimas fatales y 33 accidentes en las vías en lo que va del puente de reyes.

Sin embargo, el viceministro de Transporte, Andrés Chaves, envió un parte de normalidad y dijo que el tránsito de los vehículos durante el inicio de este fin de semana ha sido fluido.

“Invitamos a los colombianos a que respeten las señales de tránsito, respeten las indicaciones de los policías en la vías y a que tomen las medidas para evitar accidentes”, dijo.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó para este sábado, primer día del puente, la movilización de casi un millón y medio de vehículos en todo el país. Asimismo, las llamadas al #767 fueron 7.290, lo que representa una cifra 30 por ciento menor a la registrada el año pasado.