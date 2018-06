Ruta del Sol se adjudicará en el próximo gobierno

De acuerdo con Carlos García, director general del Invías, según el cronograma establecido tras la publicación de los pliegos definitivos, se estableció que el cierre de las licitaciones se realizará el 10 de julio, las adjudicaciones del primer y segundo tramos serán el 30 y 31 de agosto; y las de los otros tramos el 3, 4 y 5 de septiembre.

En consecuencia, será el gobierno del próximo presidente, Iván Duque, el que le dé el banderazo inicial al reinicio de las obras.

“Estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos de continuidad a un proceso de vital importancia para la conectividad del país”, anotó el director del Invías, quien subrayó que, efectivamente, le corresponderá al próximo gobierno llevar a cabo la adjudicación de los cinco tramos.

García subrayó además, que los pliegos estipulan que, por conflicto de intereses, no se permitirá la participación de las firmas contratistas de obra e interventoría que hicieron parte del antiguo contrato de la Ruta del Sol 2, esto implica, que no podrá participar, por ejemplo, Odebrecht, Episol y Constructores S.A quienes fueron los contratistas del primer contrato, el cual se inició a ejecutar en 2010 por un monto cercano a los $3 billones.

Esta vía, por la que se mueve, según el Gobierno, el 60 % de la carga nacional, está sin trabajos desde febrero de 2017, hace 15 meses, cuando inició la liquidación de la concesión.

Felipe Muñoz, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, indicó que este es un claro ejemplo de cómo la corrupción atenta contra la seguridad vial porque debido a la cantidad de huecos que hay, se están presentando accidentes.

“Esa ruta tuve la oportunidad de recorrerla la semana pasada para mirar el estado de las obras. Es una vía que hoy en día es absolutamente peligrosa, le están haciendo unos parcheos que no están quedando bien. No tiene iluminación, no tiene pintura reflectiva, no hay servicio de ambulancia ni de grúas, hay zonas en las que uno está a la merced de Dios”.

Muñoz indicó que esta nueva contratación no les da ninguna garantía de que las obras se realizarán.