Dos obras de salud siguen en sala de espera en 2018

JHON MORALES

Abogado

Frente a la demora en la entrega del centro del barrio Sevilla, Jhon Morales, abogado que le ha estado haciendo seguimiento al tema, aseguró que su apertura se ha ido de promesa en promesa: “Se trata de un posible elefante blanco. Si antes no se aprobó por parte del departamento porque no lograría un gran impacto, ahora menos. No se sabe con seguridad qué va a funcionar en este espacio o si continuará su enfoque para la mujer. Además, hemos visitado la obra, y se ha encontrado que se inunda. ¿Qué fue lo que se construyó?”.