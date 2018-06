Los preocupantes mitos sobre la sexualidad que aún creen en Colombia

Le preguntamos a una paciente en puerperio de su 8vo hijo si quería hacerse la ligadura de trompas y dijo que esperaramos a su marido porque era este quién decidía. #LOCONTAMOSPORQUEPASÓ — Zay (@ZayParrado) 20 de junio de 2018

#LOCONTAMOSPORQUEPASÓ No fue sino hasta un par de años que me di cuenta que el liquido pre seminal te puedo dejar embarazada, exijo educación sexual de calidad — 알렉스 (@Alexkins27) 20 de junio de 2018

Una conocida de la familia una vez me contó que cuando terminaba de tener relaciones SALTABA y después se lavaba así los espermatozoides no llegaban al útero y no se embarazaba ¿?¿?#LOCONTAMOSPORQUEPASO — C∆MI?? (@DCamBarrios) 21 de junio de 2018

Cuando iba en la prepa una amiga abortó, su novio le inyectó un medicamento dudoso en el estacionamiento de una farmacia, después nos dijeron que ese medicamento la pudo haber matado.

Su mamá no sabía que era sexualmente activa#LOCONTAMOSPORQUEPASÓ — SritaLejarazu (@SritaLejarazu) 20 de junio de 2018

Me acuerdo que la primera vez que quise planificar, mi mamá me trató de buscona y me prohibió hacerlo. Me escondía las pastillas o me desocupaba las tabletas y botaba los anticonceptivos sólo con la excusa de que no me volviera una "culisuelta"#LOCONTAMOSPORQUEPASÓ — EBANO (@SoyMiroslawa) 20 de junio de 2018

A una compañera le recetaron anticonceptivos como parte de su tratamiento para el acné, su padre no lo permitió porque así se iba convertir en una puta.#LOCONTAMOSPORQUEPASÓ — ???? (@mandrxgora) 20 de junio de 2018

Conozco muchachas q están 100% convencidas de q no te puedes embarazar la primera vez, y q cuando pierdes la virginidad te crecen los senos y la cola, les pregunté, y cuando no les cambia nada?? Me dijeron “es pq el man tenía mala mano” #LoContamosPorquePasó — an??; (@rainwithtears) 20 de junio de 2018

#LoContamosPorquePasó En el colegio que estudie (publico) en todos los años que estuve solamente nos dieron una charla de educación sexual si es que se le puede llamar así, que consistió en mostrarnos como se usa un condón, y solamente ocurrió porque un profesor no pudo ir a... — Michelle (@michelle__890) 20 de junio de 2018

Mi sobrina de 14 años quedó en embarazo luego de estar con un chico 8 años mayor que ella, quien le decía que si no eyaculaba dentro no pasaría nada. Esto pasó por falta en información sobre educación sexual de las dos partes. #LoContamosPorquePasó — Tatiana Dimas ??✨ (@Tatianadimas4) 20 de junio de 2018

Cuando tenía 13 años y motivada por algunas clases de educación sexual que nos dieron en ética, decidí buscar más información, cuando en una charla se prestó el tema y mis compañeras notaron que sabía más que ellas, me trataron de "mujer experimentada" + #LOCONTAMOSPORQUEPASÓ — ~k (@_soykarenconk) 20 de junio de 2018

Cuando cumplí 15 años, mi prima me dio recetas caseras para abortar porque "la que se embaraza es por boba" #locontamosporquepasó — Medicine ?? (@ShippLove) 20 de junio de 2018

Ayer le pregunté a mi paciente, señora de 45 años si planificaba, me dijo asustada que sí pero que no lo anotara en la historia clínica xq era a escondidas de su esposo y le daba miedo que él se enterara. #LOCONTAMOSPORQUEPASÓ — Julia Mesa (@juliamesav) 20 de junio de 2018

#LOCONTAMOSPORQUEPASÓ

Hice un visita domiciliaria, la chica tenía 24 años y había tenía ya dos hijos, en el último parto tuvo muchas complicaciones y no quería tener más hijos, le dijo al médico, este le dijo que no le iba a hacer pomeroy porque era muy joven y tenía que tener — MAD (@bLue_greenH28) 20 de junio de 2018