¿Qué hay detrás de la mente de un criminal?

Uno de los mayores conceptos erróneos es que los psicólogos forenses son los que se dedican a hacer perfiles criminales. Este mito proviene directamente de películas y programas de televisión como Silence of the Lambs, Criminal Minds y The Profiler, por ejemplo. En realidad, la mayoría de las agencias de aplicación de la ley no utilizan regularmente métodos de elaboración de perfiles criminales. Cuando lo hacen, normalmente emplean perfiladores con amplia experiencia en la aplicación de la ley en lugar de psicólogos. Quizás lo más importante es que muchos estudiosos cuestionan que el perfilado incluso califique como un método científico válido que merece su inclusión en las ciencias del comportamiento.