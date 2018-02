Si usted es calvo, que no lo tomen del pelo

· El crecepelo del profesor Bacterio no existe, que le pregunten a Mortadelo. El dermatólogo Sergio Vañó enumera la larga lista de soluciones milagrosas que ni frenan la alopecia ni mejoran la densidad capilar: “Las vitaminas tienen un efecto cosmético pero no médico. El champú anticaída no existe porque es un producto que te limpia el cuero cabelludo y el pelo, pero no penetra hasta la raíz”.

· Carboxiterapia, ozonoterapia, masajes, bótox capilar, levadura de cerveza... El médico lamenta que muchos pacientes se gasten 20.000 euros en tratamientos “con mucho márketing pero sin evidencia científica”.

· “Una enfermedad genética no la combates con vitaminas”, añade Sánchez, que advierte que si se utilizan solo estos productos, la calvicie seguirá avanzando.

· La alopecia androgénica es de origen genético y, por lo tanto, no tiene cura. “En cuanto comiences a generar testosterona durante la adolescencia se activará el proceso”.