Vapear no es un riesgo menor

Sandra Castaño Arboleda , neumóloga pediatra de la Clínica Ces, coincide en que la gente cree que por tratarse de un dispositivo electrónico no causa daños, pero sí tienen gases y químicos nocivos para la salud, cuyos efectos aún se desconocen en su totalidad, por ser un método tan nuevo.

Los argumentos en contra de este dispositivo tienen que ver, según el especialista, con que los reportes iniciales muestran relación con neumonías lipoideas, por el uso de la glicerina. Además, la aspiración del humo a esas temperaturas no es inocua, pues irrita la vía aérea y altera la función pulmonar, aunque se desconocen los efectos a largo plazo.

Frente a los estudios realizados en la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), que mencionan que el cigarrillo electrónico puede alterar el ADN y conducir al cáncer, Madrid Vélez plantea que se identificaron tres compuestos químicos posiblemente perjudiciales: formaldehído, acroleína y metilglioxal.

De acuerdo con el experto, dicha investigación reveló que la acroleína produce daños a nivel del ADN, en las células de la boca de quienes vapean, pero ni el formaldehído ni el metilglioxal generan cambios estructurales en las mismas. Si las células no reparan el daño ocasionado por el primer compuesto, con el fin de lograr una replicación normal, pueden presentarse cambios precancerosos o cancerosos.

No obstante, asegura que, en este momento, no hay evidencias que sustenten que el vapeo produce cáncer de pulmón, boca u otros órganos. Por lo tanto, saber si vapear aumenta o no el riesgo de padecer esta enfermedad llevaría décadas de investigación.

“Lo más preocupante del tema es que cada vez más niños y jóvenes, con la idea de que es una actividad inocua, empiezan a vapear. Y aunque es un dispositivo más seguro, en comparación con los cigarrillos regulares, por contener menos niveles de cancerígenos, no es una alternativa para dejar de fumar, sino una forma más limpia de hacerlo”, opina.

Por su parte, William Parra Cardeño, neumólogo pediatra de la Clínica Las Américas, menciona que la OMS es muy crítica con el uso del cigarrillo electrónico, y prendió alarmas a los gobiernos del mundo para hacer una limitación de su uso, sobre todo en la población joven, al ser la más vulnerable, con el agravante de que también afecta a los fumadores pasivos.