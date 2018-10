San Andrés, ahora, bajo el mando de un militar activo

El Artículo 219 de la Constitución Política dice, claramente, que “la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio”. Para el constitucionalista José Gregorio Hernández, la designación no constituye ninguna vulneración a la constitución, pues “no está actuando de manera deliberante y estará cumpliendo un encargo transitorio”.