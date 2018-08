Santurbán: delimitación que no pasó del papel

Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, le dijo a EL COLOMBIANO que el Gobierno debe garantizar el derecho a la participación y que se hace necesario reglamentarla. Indicó que se necesita implementar “de manera eficiente lo que la Corte nos exigió frente a las comunidades. Llegué hace 15 días al Ministerio, pero la Corte nos dijo desde noviembre de 2017 que cumpliéramos con todos los pasos que están establecidos”. Destacó que se ha avanzado en dos puntos: la convocatoria a las comunidades y la entrega de la información, pero falta la consulta y la concertación. Al igual que el proceso de resolución, la expedición del documento y la implementación de los acuerdos.

“Recibimos el proceso muy atrasado. Ya solicité una prórroga de ocho meses al tribunal de Santander, con copia a la Corte Constitucional, con el fin de que nos den tiempo para poder cumplir con lo que nos han pedido que es, básicamente, que se debe dar un diálogo abierto e incluyente. No le cumplimos a Santurbán, es una realidad. Me encontré con que el proceso no se cumplió”. Agregó que no cree que se presenten reclamaciones en los otros páramos porque “le vamos a cumplir a Santurbán”.