Se entregó organizadora del narcobus a Ecuador

Claudia Ximena Orozco, la mujer que figura como organizadora del bus que viajó con pasajeros colombianos de Cali a Ecuador con media tonelada de marihuana, se entregó voluntariamente este jueves ante las autoridades.

Orozco es la mujer que contrató el bus a la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, con sede en Cúcuta, que se accidentó cuando llegaba a Quito, Ecuador, el pasado 14 de agosto.

El accidente dejó 24 personas muertas, varias de ellas vecinas del barrio El Guabal, en Cali. También dejó 22 heridos.

A su llegada a la Fiscalía de Cali, Orozco habló con medios de comunicación, asegurando que había sido contratada como “guía turística” por una mujer vecina a su barrio y que habría muerto en el accidente.

La vecina, de la que no detalló su identidad, la había contratado anteriormente y ya habían realizado cuatro viajes idénticos de Cali a Ecuador, con gratuidad para todos los pasajeros.

“La conocí cerca en su barrio (a la mujer), le ofrecí unos productos de belleza que yo vendía, así la fui conociendo. Ella se dio cuenta de mis dificultades, y así nos fuimos haciendo amigas”, cuenta Orozco sobre la presunta contratista.

Orozco cuenta que en una ocasión la invitaron a uno de los viajes, también gratuito, que llegó a Ecuador y también a Bolivia.

Luego, la volvieron a llamar, pero esta vez como organizadora del ‘paseo’.

“Una vez me dijo que me necesitaban como guía turística. Y pues yo tenía necesidades y necesitaba trabajo entonces dije que sí. Ahí fue el segundo viaje. Siempre fue lo mismo, me decía: ‘vas como guía turística, organizadora del evento’”, dice Orozco.

La mujer, quien resultó herida en el accidente, pero fue dada de alta antes de que se conociera el cargamento de droga, aseguró que sí llegó a sospechar de la legalidad de los viajes, por su gratuidad para los pasajeros.

Por ello, cuenta, alguna vez preguntó a su empleadora, y esta le dijo que se buscaba “lavar dinero de un político”, pero no le habría mencionado algo relacionado con narcotráfico.

Sin embargo, asegura que del último viaje, el que se accidentó en Ecuador, sí se enteró del cargamento de droga.

“Me dí cuenta en el último viaje (que había droga). No sabía ni de qué se hablaba ni de qué cantidad. Ya entrando en confianza con la señora, y habiendo ido varias veces a trabajar, sí llegó el comentario...”, acotó.

Según Orozco, ninguno de los otros pasajeros conocía sobre las actividades ilegales detrás del viaje.

También detalló que el punto de encuentro para la salida del bus en Cali fue la esquina de su casa, en el barrio Santa Elena, suroccidente de Cali.

Se trata de la segunda vez que Orozco habla de manera pública, pues el pasado 16 de agosto, dos días después del accidente, envió un audio a medios de comunicación asegurando no ser responsable del accidente ni la muerte de las personas.

“No soy la responsable de que el bus haya fallado, no soy responsable de tantas víctimas, puesto que al viaje vinieron personas adultas que tomaron su propia decisión, no fueron personas a las que yo obligué de ninguna manera, cada una fue consciente a lo que vino”, manifestó en esa ocasión.

El narcobus

Un bus con 46 pasajeros, en su mayoría colombianos, se accidentó en el kilómetro 82 de la vía Pifo-Papallacta, en el sector conocido como la ‘Curva de la Muerte’, llegando a Quito, Ecuador.

Se trataba de un aparente viaje turístico cuyos pasajeros, en su mayoría, eran vecinos de los barrios El Guabal, Acacias y San Judas, en el suroccidente de la ciudad.

Sobre la vía Papallacta el conductor del vehículo perdió el control por una aparente falla de frenos, colisionó contra un campero particular y luego contra unas viviendas.

En ese incidente murieron 24 personas: 19 colombianos, 3 ecuatorianos (que iban en el campero que colisionó el bus) y dos venezolanos. Además, 22 personas quedaron heridas.

Dos días después del accidente, las autoridades ecuatorianas encontraron dentro del deteriorado vehículo 600 kilogramos de marihuana creepy, ocultos en el suelo y en los asientos.

Desde entonces, el accidente se investiga como un operativo de narcotráfico, dentro de una red que se conoce por llevar buses aparentemente turísticos de Cali hacia Ecuador, con pasajeros a los que no se les cobra dinero.