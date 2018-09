Se materializa la desbandada liberal

Hace dos semanas el ministro Juan Fernando Cristo anunció, a través de EL COLOMBIANO, que un grupo de liberales, la mayoría exfuncionarios y cercanos al expresidente Juan Manuel Santos, abandonaría la colectividad para fundar un nuevo movimiento, opositor al Gobierno de Iván Duque.

La desbandada se empezó a materializar ayer. En redes sociales decenas de liberales que ahora no ostentan ningún cargo de elección popular empezaron a anunciar su retiro con el numeral #YoMeVoy, entre ellos los exministros Guillermo Rivera, Amylkar Acosta, Cecilia López, Ramiro Bejarano, Yesid Reyes, Juan Sebastián Rozo, entre otros.

En resumen, no se sienten representados por el expresidente César Gaviria y consideran que desde adentro no tienen campo de acción para tomar el control de la colectividad, además, porque si bien en la bancada del Congreso hay voces disidentes, la mayoría rehúye a hacer oposición y se sienten de centro derecha.

Cristo afirmó que se iba del partido, con mucha tristeza, pero con mucha decisión, porque el liberalismo entregó sus banderas y principios la noche de la primera vuelta presidencial, sin acuerdo programático y sin convocar a sus bases.

“Hay que esperar que pasa con el Pacto por Colombia. Gaviria liquidó la colectividad y no sale a las regiones porque encontraría una rebelión. El Partido no le está diciendo nada al país y por eso preferimos ser liberales rebeldes”, agregó Cristo.

El exministro de Justicia, Yesid Reyes, también se sumo a esta iniciativa a raíz, según él, de que el partido ahora impulsa modificaciones al Acuerdo, defiende la cadena perpetua, prioriza la represión contra la prevención del delito y restringe el desarrollo de la libere personalidad, “al dar un tratamiento punitivo a los consumidores de droga y acompaña el retorno de la fumigación con glifosato”.

Al respecto un senador del Partido Liberal, que prefirió no ser citado, dijo que se van todos los que no tienen votos y los que ya no tienen “mermelada”, porque los congresistas están firmes y rodean al expresidente Gaviria y acompañarán al presidente Duque en lo que sea provechoso para el desarrollo del país.