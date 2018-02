Si Farc ocultaron bienes podrían ir a la cárcel

“Si las Farc han ocultado bienes, se verían abocadas a perder los beneficios del sistema (de verdad justicia reparación y garantías de no repetición)”, sentenció el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos en la que puso presente los posibles incumplimientos de las Farc con relación a la entrega de sus bienes y activos.

Según el procurador, la tarea de las Farc no finaliza con la declaración de bienes que hicieron en agosto pasado, sino que ante la JEP deben aportar toda la información necesaria acerca de los mecanismos y personas utilizadas para lavar activos. Así que ambas cosas, no haber declarado todos los bienes y no dar toda la información necesaria, podrían hacer que los miembros de las Farc salgan de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y terminen en manos de la justicia ordinaria.

