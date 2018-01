Sumas y demoras, el enredo del caso Santos en el CNE

Dice un adagio entre los investigadores del país que “el tiempo que pasa es la verdad que huye”. Al parecer, la frase se ajusta a lo que viene ocurriendo con la investigación sobre el ingreso de dinero de la multinacional brasileña Odebrecht a las arcas de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el 2014, tal como lo anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Tras el huracán que se desató en julio pasado por las revelaciones de la Fiscalía en torno a la entrada de por lo menos un millón de dólares del Departamento de Operaciones Estructuradas de los brasileños a la campaña reeleccionista, en momentos en que Roberto Prieto era el gerente, finalmente el año se terminó sin que el Consejo Nacional Electoral, CNE, se hubiera pronunciado sobre estas irregulares.

En el CNE hay un enredo de conceptos sobre los términos de la investigación y el consecuente temor de que la misma haya caducado el 15 de diciembre (tres años después de la fecha en la que la campaña de Santos a la presidencia presentó el último informe de cuentas), de ser así, el país nunca sabrá lo que ocurrió.

Lo que está claro es que ya existe una ponencia al respecto por parte de la magistrada investigadora, Ángela Hernández, pero, aunque la Sala Plena del CNE se ha reunido para tomar decisiones, la presidenta de la corporación, Yolima Carrillo, no la ha incluido en el orden del día y, por ende, no se ha avanzado.

Además, aunque trascendió que se estaría indagando por nuevas pruebas que pidieron en octubre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, sobre seis mil millones de pesos de más que habrían ingresado, lo cierto es que han pasado seis meses, la ponencia no se discute, en el CNE no hay respuestas, tampoco tienen claro si hay vencimiento del proceso y tampoco se han reunido para discutirlo. En sintesis, no pasa nada.

Después de todo, el periodo de funciones de los magistrados que componen este tribunal vence en agosto y en lo que les queda de funciones, serán las elecciones presidenciales y legislativas las que deberán ocupar la mayor parte de su atención.

Sumado a eso, el CNE, un organismo de competencia electoral y cuestionado, entre otras cosas, por su origen político y composición partidista, es el único que tiene vivo un expediente sobre estos pagos, que fueron admitidos por el exrepresentante de Odebrecht en Colombia, Eluberto Martorelli.