Gobierno bloquea aplicación por posible hurto de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le pidió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), y a las empresas operadoras de telefonía móvil en el país, a Google, Facebook, Instagram, Twitter y a la propia empresa Farrow Colombia S.A.S, que bloquee los perfiles asociados a la aplicación pig.gi.

La decisión se tomó por un presunto mal manejo de la información que los usuarios de esta plataforma cargaban y autorizaban cuando la empleaban.

De acuerdo con la SIC, entre el 23 y el 26 de marzo pasados, expidió dos resoluciones, a través de las cuales explica que la información recolectada por esta plataforma estarían relacionados con Cambridge Analytica, la sociedad Farrow Colombia S.A.S. y Farrow México, que finalmente es la que administra la aplicación Pig.gi

Por ahora, la plataforma sigue activa en las redes sociales, sin embargo, no se puede ingresar a su página web, pues las empresas de telefonía la hablan bloqueado como sugirió la SIC.

Vale aclarar que esta plataforma regala recargas de datos y minutos, además ofrece promociones y noticias en su celular, y estaba habilitada para México y Colombia.

Si bien aún no existen indicios para aseverar que Cambridge Analytica (firma de la que Steve Bannon, exestratega de Trump, fue fundador en EE. UU) hizo algo ilegal, al emplear los datos de los usuarios de Facebook, que fue el escándalo que se conoció hace dos semanas, por el que están bloqueando a Pig.gi, hay agravantes. Los expertos creen que el nexo con el caso ruso es el principal de ellos. Existen indicios, según The New York Times y la cadena Channel 4, de que la firma difundió la desinformación de hackers rusos contra Clinton.