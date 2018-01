Testigos hacen cambiar la estrategia de defensa de Uribe

“La acusación de Santiago tiene dos temas: un supuesto concierto para delinquir, a propósito del grupo de ‘los 12 apóstoles’. El segundo es el homicidio de Camilo Barrientos . Amaya siempre había sido testigo e intentó involucrar a Santiago con ese grupo paramilitar, tratando de seguir la tesis que había planteado Juan Carlos Meneses , pero cuando lo obligaron a hablar del homicidio de Barrientos dijo ‘ahí ya no me meto’. Aquí el asunto es: ¿será que Meneses le habrá ofrecido dinero para ensuciar a Santiago solo respecto del homicidio de Barrientos? o ¿esto se dio sobre todo lo que había dicho?”.

“Esta declaración tiene un elemento novedoso y es que Amaya declara no solamente que fue Juan Carlos Meneses (otro de los testigos claves) el responsable directo de ese homicidio sino que adicionalmente le hizo ofrecimientos, incluso económicos, para que declarara en contra de Santiago Uribe . El fiscal 16 tenía claro que Santiago no tenía nada que ver en la muerte de Barrientos. Entonces, cuando el fiscal Eduardo Montealegre le quita el caso y nombra un nuevo fiscal, que es una persona de toda su confianza, es él quien termina desconociendo el material probatorio y acusando a Santiago por el crimen, en contravía de la evidencia”.

“No tengo ningún elemento o material probatorio para decir cuál es el móvil, pero lo que hamos averiguado apunta a que la motivación de Meneses es económica. Son precisamente esos los ofrecimientos que también le han hecho a él”.

Pero entonces la pregunta de fondo es ¿quién lo está haciendo?

“Recordemos el episodio del abogado de la esposa de Meneses, esta persona se comunica con la oficina de los abogados de Santiago, es atendido por el investigador, quien, en un acto de infinita prudencia, grabó la conversación porque podría resultar cualquier problema. Lo que dice este señor es que tiene la posibilidad de traer a la esposa para que ella declare que Meneses no solamente ha ofrecido dinero sino que a él le ofrecieron dinero”.

¿Pero quién le ha dado

dinero a Meneses? ¿Iván Cepeda?

“Yo no puedo hacer esa afirmación, con mucha responsabilidad no puedo hacer esa afirmación. Cepeda sí tiene una investigación en la Corte porque cuando era Representante a la Cámara iba a las cárceles supuestamente a verificar las condiciones y algunos presos afirmaron que él los estaba abordando para declarar en contra de Álvaro Uribe. Eso es una cosa, pero decir que lo hizo con Meneses, no lo pudo afirmar. Néstor Humberto Martínez debe darse cuenta que esto es un montaje y que la Fiscalía no puede ser instrumentalizada para la criminalidad, para perseguir políticamente al presidente Álvaro Uribe y tiene que pedir la absolución”.