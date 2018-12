Con un sánduche y gaseosa, así despidió el Ejército a 600 soldados que cumplieron servicio

Daniel Fernando Escobar, uno de los soldados retirados habló con la W Radio y afirmó que no pensó que el último día en el Ejército “iba a ser el día más triste de mi vida, yo iba convencido que iba a ser feliz un día bonito con una ceremonia de gala, yo a mi Ejército lo llevo en mi corazón, pero fue el día más triste. Mi mamá llegó desde Boyacá y no había ni donde sentarla. Yo le pido a los generales que esto no puede seguir ocurriendo, los soldados de la patria no pueden ser maltratados de esa manera”.

Por su parte, en la misma emisora, el general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Brigada XIII, pidió disculpas a los soldados y sus familias y afirmó que lo que ocurrió en el evento no debió pasar y que la idea es repetir la ceremonia con todas las garantías y lo que realmente merecen los soldados que terminaron sus servicios con el Ejército.

El comandante del Ejército, general Ricardo Gómez, afirmó que se investigará lo sucedido y se tendrán los correctivos necesarios para que no se vuelva a presentar una situación similar.