Un refugio que genera malestar

Aunque en diversos medios de comunicación los vecinos aseguran que el espacio no es el óptimo para satisfacer sus necesidades, hay quienes dicen que esto promoverá “brotes de inseguridad y mendicidad, pues como no tienen que comer, entonces se van a ir por todas las casas pidiendo”.

Para explicar por qué sucede esto, el doctor en Sociología de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, expresa que se tiene una concepción de que los venezolanos son personas que aumentarán los problemas del país, en gran parte, según el experto, “por la información que consumen los ciudadanos en los medios, que muestran, en ocasiones, que los venezolanos son sinónimo de delincuencia o de acciones que afectan los entornos”.

Por su parte, Felipe Muñoz, gerente de la Frontera con Venezuela, ha expresado en reiteradas ocasiones que lo primordial es atender a los migrantes con dignidad y rechazar los comentarios o conductas alrededor de la xenofobia, pues “ellos no están de paseo, sino que están escapando de un escenario que no querían”. En pocas palabras, tanto Charry como Muñoz envían un mismo mensaje: los venezolanos no salieron de su país porque así lo quisieran, sino que se vieron obligados.

“Seguiremos en trabajo conjunto con las Alcaldías y Gobernaciones afrontando este reto. Es una tarea seria, responsable y solidaria la que la Alcaldía de Bogotá ha asumido con los migrantes”, manifestó Muñoz, quien destacó que apoyan la decisión de la Secretaría de Integración de la capital y recordó que este trabajo lo desarrolla con diversas entidades gubernamentales en este proceso de atención a las comunidades venezolanas que han arribado a Colombia en busca de un mejor futuro.