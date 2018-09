Una nueva pesquisa para Prieto y Odebrecht

Por presuntamente haber faltado a la verdad cuando se entregaron los soportes y las cuentas sobre las fuentes de financiamiento de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos al Consejo Nacional Electoral, CNE, en 2014, la Procuraduría General de la Nación decidió abrirle una investigación preliminar al entonces gerente de esa empresa Roberto Prieto.

Se trata de un nuevo frente de investigación para este polémico empresario y también un nuevo elemento sobre los hechos que rodearon las dos campañas del expresidente, con los presuntos ingresos de dinero irregular por parte de la brasileña Odebrecht.

Para el caso abierto por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal el pasado 10 de septiembre, se buscará establecer si los dineros que se movieron dentro del escándalo de sobornos de esta multinacional terminaron en las arcas de la campaña presidencial.

Algunos de estos eventos ya son de público conocimiento, puesto que han sido revelados por otros involucrados que han resuelto colaborar con la justicia.

Uno de ellos data de septiembre del año pasado, mes en el que testificó el empresario Gabriel Dumar, uno de los intermediarios para los sobornos de Odebrecht, ante la Corte Suprema de Justicia.

En aquel entonces, confesó que el senador Bernardo “Ñoño” Elías, capturado por este escándalo también, le habría dado cerca de nueve mil millones de pesos a Prieto para llevar a las arcas de la campaña de 2014.

El “Ñoño” hizo una confesión ese mismo mes en una dirección similar, ante la Fiscalía General de la Nación. Según relató, la aprobación del contrato de adición (otrosí) número seis, para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra era una condición previa para la entrada de dinero a las arcas de la campaña de 2014.

Esta oferta habría sido entregada directamente por el exsenador Otto Bula, reconocido dentro de este escándalo como quien llevaba las ofertas de dinero de los brasileños.

Todos estos eventos serán investigados por la Procuraduría, si bien cabe recordar que Prieto ya ha desmentido de tajo estas afirmaciones.

Sin embargo, por las pruebas reveladas dentro de este caso de corrupción, se pudo establecer que Prieto sí conoció de la entrada de dinero de la empresa brasileña a políticos y funcionarios del Gobierno para resultar seleccionada para la ejecución del contrato de la Ruta del Sol II.

No obstante, se trata de hechos ocurridos alrededor de las presidenciales de 2010, no de 2014, en las que está probado por la Fiscalía el pago de un millón de dólares de Odebrecht para unos afiches que no entraron en la contabilidad de la campaña.

Para el caso de 2014, se está investigando el contrato del 2 de febrero de ese año entre Odebrecht y una sociedad panameña de nombre Paddington, que está vinculada a la agencia de publicidad colombiana Sancho BBDO, con la que se habría pactado una encuesta de opinión en las principales ciudades del país para los comicios en los que Santos buscaba la reelección.

A Prieto se le investigará si recibió tres millones de dólares a través de esa empresa.

Por ahora, se conoció que la Procuraduría citó a versión libre al exgerente, quien se encuentra privado de su libertad desde mayo por un proceso por corrupción por la Ruta del Sol III, y a otros funcionarios de la campaña para que respondan por estos hechos materia de indagación.

Frente al tema de la conexión Santos-Odebrecht, el Consejo Nacional Electoral, CNE, encargado de las investigaciones frente a las irregularidades en los comicios, ya archivó el caso. De igual forma lo hizo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la encargada de investigar al expresidente.