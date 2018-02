Uno de los constructores del Puente Chirajara dice que cumplió con los diseños

No. Hay dos cosas cuando se habla de hierro de construcción, se habla del acero de refuerzo en concreto, en eso no tengo nada que ver. Ese puente (Chirajara) es un puente que es atirantado con unos pilones de concreto y lo que soporta la placa es una estructura metálica que a su vez está tenida por unos tirantes. Lo que yo hago es la parte metálica, la estructura de soporte de la placa, eso se llama la viga de rigidez del puente, las vigas transversales eso es lo que yo hago.

El puente Chirajara es un puente que hace parte de una concesión y esa concesión contrata una empresa que se llama Gisaico, una empresa de Medellín a la cual yo le he trabajado en varios proyectos y entonces a mí me subcontrata para hacer la estructura.

Es una empresa que se dedica a estructuras metálicas, el 90% de mi actividad es esa. He evitado ser directamente contratista del Estado, sí he hecho obras con el Estado, pero generalmente yo soy es subcontratista de los entes que se ganan las licitaciones por el tema administrativo. Hay muchas empresas aquí que licitan y ganan puentes y no los hacen si no los subcontratan.

¿Usted ve que fue una situación fortuita o una cadena de errores?

La verdad aquí pues nadie se imaginó que fuera pasar y el tema de la causa real de la falla es un tema que tendrá manejar Coviandes y los entes de control.

Se ha criticado el silencio de Coviandes ¿Hay que tener una reserva luego de una situación de estas?

Yo pienso que sí hay que ser prudente con cualquier concepto que se dé, porque el resultado de una investigación no es al siguiente día. Para quien se atreva a dar un concepto tiene que ser basado en detalles técnicos que indican un estudio. El silencio de las empresas que participan debe tener sus razones que con el tiempo prudencial lo van diciendo, yo pienso que pueden estar cerquita de decir alguna cosa, de lanzar algún concepto, no creo que sea negligencia de no informar, eso tiene un proceso.

¿Cómo consigue usted el material que tenía que comprar y qué calidad buscaba?

La calidad del acero que se usa la define el diseñador, yo como fabricante debo cumplir unas normas que el diseño me las dice, en una calidad de acero específico. Ese acero se trajo de Ucrania, certificado y se importó a Colombia a través de Ternium, una empresa que trae aceros en grandes cantidades de otros países y ellos son también una empresa muy responsable en el manejo.

Adicionalmente nosotros tenemos unos controles, así también Gisaico y la auditoría de Coviandes, hay un proceso donde se va seleccionando el acero con su respectivo certificado de calidad, o sea no es un acero muy fácil de conseguir en el mercado.

¿Pero sí era un acero resistente para un tipo de obra de esa magnitud?

Claro, la resistencia del acero a usarse la define el diseñador y ese acero está cumpliendo con los requisitos del diseño, hay muchos tipos de acero, pero para este puente es un acero que sí es convencional y está cumpliendo las especificaciones de diseño.

¿Durante la obra usted como contratista identificó alguna inconsistencia en la construcción?

Yo no tengo en este contrato ni la responsabilidad ni la opinión. Digamos, al respecto del diseño nosotros cumplimos con lo que el diseño solicitó, yo creo que no viene al caso alguna opinión, no soy quien deba opinar al respecto del diseño.

¿ICMO cumplió con lo que le correspondió hasta ese momento de la tragedia?

Absolutamente con todo. La parte tanto legal como técnica que era de nuestra responsabilidad claro que sí y eso y todos los soportes correspondientes están.

¿Qué ha pasado después de ese momento para acá con su empresa, la han vetado?

Nosotros tenemos una buena reputación, le hemos trabajado a muchas empresas, llevamos más de 200 puentes metálicos, jamás hemos tenido un siniestros de nada. Esta es la primera obra que hemos participado donde se cae un puente, pero no sé a largo plazo en qué incida. Sí hemos tenido llamados de atención de algunos proveedores y algunos comentarios a nivel de bancos donde se frena un poco cualquier gestión por una duda general.

¿Cuáles son los puentes más importantes que haya hecho?

En Bogotá, hicimos el montaje del puente curvo de la 92, de Transmilenio; también hicimos unos puentes sobre la calle 80 cuando empezó Transmilenio; por la vía Villavicencio montamos el de Quebrada Blanco, en el Llano está Mesetas, ahí varios puentes que se han hecho por la vía hacia el norte el puente el Sisga, ese lo hicimos con la empresa Solarte.

¿Había razón en cerrar la vía al Llano como lo ordenó el gobierno?

No lo sé, la verdad quien manda en la concesión son los señores de Coviandes y ahora a raíz de este siniestro están todas las entidades opinando ahí. Algunas razones deben tener para hacer este tipo de decisiones que tampoco yo soy quien deba opinarlas.

¿La parte restante del puente se puede caer?

Me declaro impedido a responder.

¿La zona sí puede volver a ser usada para construir el nuevo puente?

Cualquier zona se puede usar, es más por el trazado de la vía lo deben hacer ahí, no hay otra alternativa, además es un puente que conecta dos túneles que ya están, uno terminado y otro prácticamente igual, y si usted busca la topografía de esa zona no hay otro sitio. Desde el punto de vista de ingeniera deben hacerlo ahí.

¿ICMO tiene algún nivel de responsabilidad en la tragedia?

No, ninguno, la parte que hicimos nosotros ya incluso ha habido conceptos donde también no tiene nada que ver la parte metálica, pero tengo mi conciencia tranquila desde todo sentido en que las cosas se hicieron como se me solicitaron, de eso no tengo temor.