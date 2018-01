El Partido Verde no quiere a Piedad Córdoba en sus actos

EL COLOMBIANO intentó contactar a Castro, quien en las elecciones de 2010 aspiró al Senado por el Partido Liberal, y también a Córdoba, pero no fue posible. Según dirigentes verdes sus otras dos fórmulas en la región son Felipe Restrepo y Alexander Rúa.

Un dirigente de esa colectividad le dijo a este diario que Córdoba se alteró y días después le ordenó a su hijo retirarle el apoyo a Muñoz; no obstante, según este, ese día Córdoba recibió su aclaración con tranquilidad, “y que la cosa no pasó a mayores”. Agregó que la partición de cobijas con Castro se debió a un asunto de matemática electoral.

Ante el malestar de algunos asistentes, Muñoz le dijo a EL COLOMBIANO que, en su intervención, no hizo quitar de la mesa principal a Córdoba, sino que aclaró que ese era un evento del Partido Verde y que ella no era su candidata presidencial, aunque la valora y respeta “porque le ha aportado mucho al país. Hoy estamos con Sergio Fajardo ”.

El director del partido Verde en Antioquia, Fabio Villa, precisó que no participó de la entrega de avales. “Con Piedad no tenemos ninguna dificultad y tampoco ninguna relación. Su hijo esta en nuestra lista de Senado, no ella”.

Sobre si la presencia de Córdoba en los actos de Castro, en adelante, puede afectar la lista verde en Antioquia, Villa dijo que no porque la campaña de Piedad no se mezcla con la de ellos. “Estamos en campaña con Fajardo, sin ninguna ambigüedad”.

El senador Jorge Iván Ospina, director nacional del partido, dijo que esto no afecta a Fajardo. “Teníamos claro que Piedad ayudaría a elegir a Juan Luis. No avalo que haga campaña en los actos de él, pero sí que él vaya a actos de ella a conquistar votos por su candidatura, que serán para el Verde. Cualquier apoyo a Piedad será su esfuerzo personal”.

Al respecto Daniel Duque, aspirante a la Cámara por los verdes, dijo que no conoce bien a Castro y que solo ha compartido con él un par de reuniones. “A Piedad la respeto, pero estamos en orillas distintas. Me montaría en una tarima con cualquier personaje a discutir sobre temas de interés, pero no la invitaría a un evento de mi campaña”.