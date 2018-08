Vía Bogotá-Villavicencio, 24 años en obra y no está lista

Entre ellos están la financiación de un tramo que no tiene recursos, terminar las obras que están en ejecución y construir la vía adaptada al cambio climático, con el fin de que los derrumbes no obliguen a su cierre cada año, como viene ocurriendo.

Dijo que en los 30 kilómetros de calzada que está construida por Coviandes no ha habido ningún problema. “Considero que este tramo no ha tenido inconvenientes, ya que está diseñada según el criterio de que hay que hacer carreteras resistentes al cambio climático. Es una prueba de que este tipo de diseños, con grandes viaductos y túneles, son los que hay que seguir ejecutando”.

Felipe Muñoz, vocero de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, explicó que los males de la vía no son nuevos. “Este tema de los derrumbes es viejo. A esa carretera le cae una gota de agua y se derrumba. La pregunta que tenemos es cómo se diseña una vía y nadie se da cuenta que hay 21 puntos de derrumbe”.

Indicó que no entienden por qué cuando la vía está en operación la concesionaria no deja pasar los vehículos de carga por los túneles, es decir, “nuestros carros pagan el peaje, uno de los más caros del país (vale 68 mil pesos para una tractomula), pero obligan a utilizar la vía antigua, la cual no tiene ningún servicio y está en muy mal estado. Nos hacen pagar el peaje, pero no usamos la vía”.

Destacó que cada hora de un vehículo de carga estacionado equivale a 75.000 pesos la hora y en esta vía en promedio se mueven cerca de 3.000 carros de carga.

Entretanto, los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros aseguraron que las pérdidas diarias ocasionadas por el cierre son millonarios. “Son más de $500 millones que los empresarios dejan de percibir por venta de tiquetes, estimamos que a diario más de 15 mil pasajeros se movilizan por la vía y se están viendo afectados”, aseguró José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Municipal.

Agregó que cada vez que hay una ola invernal en esta vía se presentan derrumbes que ocasionan cierres.

“Una situación que no puede seguir ocurriendo en una carretera de gran importancia como esta. En lo que va corrido del año se han presentado un total de 20 cierres intermitentes en este corredor vial”, puntualizó Rodríguez.

Las empresas que cubren la ruta, en promedio, realizan 750 despachos diarios por este corredor vial.