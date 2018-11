100.000 objetos para aprender

- Para llegar al museo debe ingresar a la Universidad de Antioquia por cualquier portería.

- Horarios: Lunes a jueves 8:00 a.m. a 5:45 p.m. Viernes 8:00 a.m. a 3:45 p.m. Sábados: 9:00 a.m. a 12:45 p.m.

- Valor: entrada libre.