18 días corridos para dedicarse a ver teatro

Esa vieja es una loca... Marcela Valencia, actriz y fundadora del Teatro Petra, está cansada de escuchar lo mismo cuando una mujer contesta o reclama sus derechos. “Si uno habla en este país, y es mujer, es mejor quedarse callado porque si no uno es una loca o histérica”.

Ese es el germen de Yo no estoy loca (2017), monólogo del Teatro Petra de Bogotá en el que se reúnen 15 historias vividas por Marcela en un país donde, según ella, el machismo es predominante. “A tal punto que si digo que no me quiero casar o no voy a tener hijos, entonces ¡estoy loca!”.

Durante 33 años, las puestas en escena de este teatro se han tocado temas sensibles, con relatos que casi siempre incomodan a algún sector. Yo no estoy loca es el medio para alzar la voz: “Uno es testigo de su época, lo que no puede ser es juez”, comenta Fabio Rubiano, su director.

Explica que hay incluso personajes con los que ellos no están de acuerdo, pero que hay que dejarlos expresar su voluntad: “El teatro tiene que ser un espacio democrático, incluyente, pluralista, donde todas las voces tengan el mismo valor”.

La pieza lleva alrededor de 80 presentaciones y ya ha viajado a lugares como España y Caracas. Será una de las principales obras propuestas por el Festival Envigado Hacia el Teatro para este año.