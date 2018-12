Estos son los nominados a los Golden Globe 2019

El título a la Mejor Serie de Comedia para televisión se disputará entre Barry (HBO), The Good Place (NBC), Kidding Showtime (Showtime), The Kominsky Method (Netflix) y T he Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video).

En la categoría a Mejor Actriz de Drama también están nominadas Glenn Close (La Esposa), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa Mccartthy (Can You Ever Forgive Me?) y Rosamund Pike ( A Private War).