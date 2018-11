A más cine colombiano, menos espectadores

Frente a esto la cuota del cine local ha sido marginal en relación con las cintas extranjeras. En 2003, 580.000 usuarios fueron a ver las nacionales. Te busco fue una, pero, ¿alguien la recuerda? Sin embargo, 17 millones no se perdieron taquillazos como Buscando a Nemo , El señor de los anillos, Piratas del Caribe o Matrix . La relación nacional vs. internacional fue de 1.7:10 (1.7 películas de cada 10).

Una sola película, La monja, fue vista por más de 1.2 millones de personas. Esa cifra de espectadores no la alcanzaron ni siquiera las 24 producciones colombianas que se estrenaron hasta el mes pasado. Los colombianos no van a ver las producciones que se hacen en su país.

El presidente de Cine Colombia, Munir Falah, cuenta que a finales de septiembre de este año se estrenaron 249 películas de las cuales 24, el 10 %, son locales.

De estas solo tres largometrajes han superado los 150.000 espectadores (ver gráfico). “Tradicionalmente, en todos los años desde que salió la Ley 814, solo hubo uno o dos años en los que el nacional representó más del 10 % de la taquilla; de hace 10 años para acá viene bajando. Este año la asistencia ha estado por el 2.8 % del total”.

Desde la creación de la Ley de Cine, como se le conoce, los números no han parado de subir, tanto en nuevos trabajos como en público general, pero el punto negro sigue siendo la asistencia a las que se hacen en casa.

Para Munir Falah, esto es una tendencia mundial y no únicamente de Colombia. Añade que no se puede caer en el error de comparar una taquillera con la que no lo es. Según el directivo, sucede particularmente con las colombianas que son un cine de autor, muy limitado, o que no le toca las fibras a la gente como para que tengan una asistencia superior. “Una película que guste va a tener público y punto; no importa de dónde sea”, aclara el empresario.