Atrapar moscas como lo hace David Manzur

Pero alto, no entren por esa puerta que se les presenta de inmediato, no es ese el camino más corto hacia el cuadro de 63 por 49 centímetros que estamos buscando. Supongan que están cortos de tiempo, que tienen afán, que apenas les permite el reloj ver aquella única obra.

Lápiz sobre papel. Blanca la pared de la que cuelga. Blanco el marco, blanco el paspartú, blanco el papel que es pared para las ciento cincuenta y cuatro moscas que habitan la obra.

No es cualquier tipo de mosca. No es la común y doméstica muscidae, que invade hogares y establos para desespero de humanos y animales, pero se le parece tanto. Son las moscas de Manzur, claro. Pero tampoco, porque no son las que se cuelan por los rincones de sus cuadros bordeando sus mandolinas, ni las que combaten sus “sanjorges”. Son solo ellas, moscas que parecen pasearse por el espacio en blanco, amontonadas abajo, en ascenso sobre la pared, persiguiéndose.

Son ciento cincuenta y cuatro, cada una con su sombra, protagonistas, no coladas, no invitadas.

“Lo de las moscas no tiene una gran explicación”, le respondió el maestro al periodista Daniel Grajales, de El Mundo, hace un par de años.

Una proliferación de estas detrás de su taller, en Chapinero Alto, atraídas por los reflectores, las convirtió en invitadas permanentes de sus lienzos. Manzur se las aprendió de memoria, les dibuja hasta las sombra, las instala en un papel, las convierte en un homenaje a una pared blanca.