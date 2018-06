Café vs té, el partido cultural de Colombia y Japón

Las aguas del Pacífico bañan las costas de los países que se enfrentan este martes en el Mundial de Fútbol: Colombia y Japón.

Los separan más de 14 mil kilómetros y, sin embargo, desde allá llega su cultura. En las letras, un autor muy leído, Haruki Murakami, dice en De qué hablo cuando hablo de correr: “(...) poco después de dejar de correr, todo lo que he sufrido y lo miserable que me he sentido se me olvidan, como si jamás hubieran sucedido, y ya vuelvo a estar decidido a hacerlo mejor la próxima vez”.

En Colombia, un autor atleta es Marco Tulio Aguilera Garramuño, maestro de literatura erótica. Y de quienes hablan de deporte, aparece risueño Álvaro Cepeda Samudio. En Los cuentos de Juana, hay uno titulado Desde que compró la cerbatana ya Juana no se aburre los domingos. Dice:

Juana sigue sentándose todos los domingos por la tarde en el balcón, frente al campo de fútbol, pero ya no se aburre. Con su cerbatana y una caja llena de dardos, que ella misma fabrica durante la semana con taquitos de madera y puntas afiladísimas de agujas de coser número 50 y que luego envenena cuidadosamente, Juana se distrae matando tres o cuatro jugadores los domingos.

Oriente y Occidente. La riqueza de los rivales desborda cualquier estadio.