Gala y etiqueta musical

Si usted no frecuenta los teatros muy a menudo o no está familiarizado con los protocolos que se manejan en los conciertos de música clásica, no se preocupe porque nunca es tarde para aprender y muchas personas tienen esas mismas dudas: ¿cómo vestirse?, ¿a qué hora llegar? y ¿cuándo aplaudir?

Luz Marina Riascos, experta en protocolo, destacó cinco puntos que se deben tener en cuenta a la hora de asistir a un evento como el concierto de aniversario del Teatro Metropolitano en Medellín.

Repasamos una por una, las recomendaciones para que usted las tenga en cuenta:

1. Puntualidad

Llegar a tiempo es una máxima que se debe cumplir en cualquier cita y esta no es la excepción. En espectáculos como el concierto de aniversario del Metropolitano no se permite el ingreso del público después de la hora señalada. Esto obedece a una razón fundamental: por respeto a los artistas y a los demás espectadores que ya están en el recinto.

Se recomienda que para eventos musicoescénicos, como este, los asistentes estén ocupando sus sillas 15 minutos antes de que empiece la función.

En el caso del Teatro Metropolitano, hay una ayuda para entrar a tiempo: “Antes del concierto se oirán tres timbres: el primero indica llamado de atención. El segundo es una invitación para entrar a la sala y el tercero indica la salida de los músicos al escenario y el inicio del concierto”, señaló el equipo de teatro.

Además, hay que tener previsto un tiempo margen en caso de que ocurra cualquier eventualidad. “Debemos tener en cuenta que cuando asistimos a estos eventos tenemos que haber pensado antes en detalles como los lugares de parqueo que hay cerca a los teatros”, dijo Riascos.

“También hay que tener en cuenta el tiempo que vamos a gastar si hay que validar una boleta al ingreso del teatro o si hay que hacer fila en caso de que sea un evento gratuito”, comentó.

Hay algunos teatros que permiten el ingreso una vez llegue el intermedio, pero no es una regla general, así que no se confíe.

2.Atuendo

Las prendas que usted debería utilizar para asistir a un evento como este deben partir del hecho de que este es un evento formal. El vestuario debe ser acorde, en la medida de lo posible.

En casos como los de la ópera clásica, el grado de formalidad en las prendas de ropa depende del horario en el que se desarrolle el evento. Riascos recomienda que si la ópera es en la noche, el atuendo para las mujeres sea un vestido de gala y que los hombres usen un esmoquin.

Si la presentación es en el día es recomendable que las mujeres usen vestido de coctel mientras los hombres pueden usar un traje formal.

Además, la experta destaca que el cabello debe ir bien recogido, los accesorios deben ir acorde al atuendo, las uñas deben estar arregladas y la barba de los hombres debe estar bien cuidada.