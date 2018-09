¿A qué prestarle atención en los premios Emmy?

Hollywood se viste de gala para celebrar lo mejor de la televisión el lunes en los premios Emmy.

Tras un año ausente, Game of Thrones parte con el mayor número de nominaciones y el favoritismo para dominar el certamen. Ya ganó siete estatuillas en categorías técnicas. Pero más allá de los ganadores, hay otros aspectos que dominarán la noche.

1. ¿Cómo será manejado el #MeToo?

El movimiento #MeToo despertó poco después de los Emmy del año pasado, por lo que seguramente el tema se aborde en la ceremonia de este año, sobre todo después de la renuncia del presidente de la cadena de televisión CBS, Les Moonves, por una ola de acusaciones sexuales.

Programas con tramas sobre mujeres como The Handmaid’s Tale, The Marvelous Mrs Maisel y The Crown están entre los favoritos.

2. ¿Qué peso tendrá Trump en la gala?

Colin Jost y Michael Che, estrellas del programa de comedia política Saturday Night Live, serán los encargados de la conducción de la ceremonia.

Jost dijo a la revista Vanity Fair que él y Che esperaban hacer un show “menos político de lo normal”, pero si otras ceremonias sirven de termómetro, será difícil evitar el condimento anti-Trump en la capital del entretenimiento, que es además un bastión demócrata.

3. ¿Serán los Emmy de Netflix?

En julio, el gigante de la televisión por streaming finalmente se impuso en número de nominaciones a HBO (112 contra 108). ¿Pero eso se traducirá necesariamente en más trofeos? El año pasado, HBO se llevó 29 Emmys y Netflix 20.

Después de los Creative Arts Emmys -ceremonia previa a la gala principal-, HBO salió con una mínima ventaja: 17 a 16. El canal tiene a Game of Thrones y Westworld como sus principales competidores, mientras que Netflix va con The Crown y Stranger Things.