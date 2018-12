Actrices hablan de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón

Actuando por primera vez

Yalizta Aparicio era maestra de preescolar en Oaxaca y continuaba estudiando para ser educadora antes de que el equipo de Alfonso Cuarón la descubriera y se convirtiera en una de las protagonistas de ‘Roma’.

¿Cómo ha sido recorrer distintos festivales de cine en el mundo?

“Todo ha estado muy bien, ha sido maravilloso, no me arrepiento de entrar en esta aventura, que me ha permitido recorrer muchos lugares del mundo con la película, lo que es fantástico, con esta historia tan hermosa que tiene esta película que contó con el trabajo de muchísima gente valiosa”.

¿Cómo fue su primera experiencia actoral?

“El primer día en el set estuvo lleno de nervios, cuando pensaba por qué había aceptado si no sabía nada de actuación, con los nervios de ver una cámara siguiendome, con un montón de gente a mi alrededor, pero Alfonso se encargó de ayudarme para que todos esos nervios no se notaran en la cámara”.

¿Qué tanto Yalitza tiene de Cleo y qué tanto de Yalitza tiene Cleo?

“Tuve la oportunidad de hablar con la persona real que inspiró mi personaje, por lo que pude descubrir que teníamos mucha similitud, entre el pasado, el trabajo y nuestra necesidad de apoyar a nuestras familias.

Me encontré con una persona increíble que a pesar de todo lo que había vivido, seguía con ese corazón tan grande que la caracteriza”.

¿Cómo fue la experiencia de protagonizar una película en blanco y negro en México de los años setenta?

“Me encantó. Era viajar al pasado, era ver cómo se recreó al México de aquella época, que ahora que veo fotografías de aquella época era exacto a lo que hizo Cuarón en el set. Fue un magnífico trabajo el realizado por el departamento de arte para recrear esa época.

Es un México distinto en su estética, pero hay cosas que no cambian, como la represión contra los estudiantes, a la espera que en algún momento cambie, como las grandes diferencias entre clases sociales”.

¿Existe aún discriminación contra las comunidades indígenas?

“Infortunadamente si. Aún existe discriminación, que son cosas que uno espera que cambien, porque no dejamos de ser lo mismo, somos humanos y deberíamos tener más apoyo entre la diferencia”.

¿Dentro de la película se incluyen diálogos de su lengua indígena original?

“Fue increíble cuando supe que lo íbamos a usar dentro de la película, para enviar un mensaje a las nuevas generaciones que se den cuenta la importancia de conservar nuestra lengua materna indígena.

Yo no la sabía. Infortunadamente mis padres, pensando que podría ser discriminada al hablarlo, decidieron no enseñármelo”.

La película es una bonita excusa para que las comunidades indígenas de América Latina para que se promueva el uso de sus lenguas nativas.

Eres profesora, ¿ahora maestra o actriz?

Es algo que aún no he decidido, creo que tengo tiempo para hacerlo, pero el cine y el ser maestra tienen mucho en común, que permite acercar el conocimiento a los jóvenes de distintas maneras.