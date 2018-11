El extravagante traje que impactó las redes en el estreno de Animales Fantásticos

No es la primera vez que el actor nacido en New Jersey, Estados Unidos, impacta en una alfombra roja. Ya lo había hecho en la primera cinta de Animales Fantásticos y en algunas apariciones en oriente.

La revista Vogue lo catalogó como la celebridad más atrevida del año y justifica su estilo como “una elección consecuente e incluso corriente” y “sin género o sentido”, que son acordes a pasadas declaraciones del actor a The Hollywood Reporter en las que dijo: “No me identifico como hombre. No me identifico como mujer. Apenas me identifico como humano”.

A la premier asistieron también los demás actores que pasaron a un segundo plano en la atención mediática y de popularidad en la noche parisina.