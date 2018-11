Chris Evans seguiría luciendo el traje de Capitán América

En octubre pasado el actor Chris Evans había dado a entender en su cuenta de Twitter que no volvería interpretar al Capitán América, al que personificó en los últimos ochos años, en 10 películas diferentes.

Ante la reacción del público, que entendió el mensaje como si el mítico héroe de Marvel fuera a morir, el mismo Evans aclaró que el personaje seguirá figurando en otras producciones.

El tema se reactivó ahora que el director Joe Russo, que está al frente de la cinta Avengers 4, que se estrenará el otro año, abrió la posibilidad de que Evans siga luciendo el uniforme de Capitán América.

En entrevista con el diario USA Today, Russo dijo que la decisión del actor no es definitiva. “Creo que fue más emotivo para él que para nosotros porque aún no ha terminado. Y no explicaré lo que eso significa, pero la audiencia pronto entenderá de qué estoy hablando”.

Desde que Evans expresó su intención de entregar el escudo que identifica al héroe se viene especulando con que el nuevo Capitán América sería interpretado por un actor afroemericano o una mujer.