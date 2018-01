Cómo y dónde ver las películas y series ganadoras de los Globo de Oro

El pasado fin de semana se realizó en Los Ángeles la ceremonia número 75 de los Globo de Oro. De las cintas y series ganadoras no todas se han visto en Colombia, unas ya tienen programada su fecha de estreno. Si quiere saber cómo verla siga esta guía en la que contamos de qué se trata, la fecha de estreno y la calificación según Imdb: Internet Movie Database (Base de datos cinematográfica que suma 3.5 millones de películas y series) y Rotten Tomatoes: Sitio web dedicado a la información y calificación del cine y la Tv.

Mezcla de comedia y drama que narra la vida de una joven. No tiene fecha para Colombia. Argentina la verá en abril.

Cinta que recrea el rodaje de la película de culto The Room (2003), de Tommy Wiseau. No tiene fecha de estreno para Colombia.

The Disaster Artist: Obra maestra de James Franco ( 1 premio : Mejor actor principal en musical o comedia - James Franco quien también la dirige)

Big Little Lies - HBO (4 premios: Mejor miniserie, Mejor Actriz de miniserie - Nicole Kidman, Mejor actriz de reparto - Laura Dern, Mejor actor de reparto - Alexander Skarsgård)

The Handmaid’s Tale (2 premios : Mejor serie dramática y Mejor Actriz de serie dramática: Elisabeth Moss)

The Marvelous Mrs. Maisel (2 premios - Mejor actriz en serie musical o comedia - Rachel Brosnahan y Mejor serie musical o comedia)

Este es el tráiler de The Handmaid’s Tale

Otras series ganadoras

Fargo (TV Show) (1 premio - Ewan McGregor - Mejor actor miniserie)

La premiada fue la tercera temporada en donde Ewan McGregor y su pareja se ven envueltos en un asesinato. McGregor interpreta dos personajes. Imdb: 9 sobre 10. Rotten Tomatoes: 96 % de aprobación.

This is us (1 premio - Sterling K. Brown - Mejor actor serie dramática)

Una serie que trata la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes. Se ve en Colombia por Fox Premium, tanto la app como el canal. Imdb: 8,8 sobre 10. Rotten Tomatoes: 91 % de aprobación.

Master of none (1 premios: Aziz Ansari - Mejor actor serie comedia)

Narra la vida personal y profesional de Dev, un actor de 30 años de Nueva York. En Colombia se ve por Netflix. Imdb: 8,4 sobre 10. Rotten Tomatoes: 100 % de aprobación.