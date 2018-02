DE Clint Eastwood llega la cinta 15:17 Tren a Parías

Clint Eastwood, a sus 87 años, sigue rodando una película por año, un buen hábito que los espectadores esperan que dure por mucho tiempo más. El turno ahora es para la producción 15:17 Tren a París, una historia basada en el libro autobiográfico The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes, de Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos.

A la pantalla llega este drama inspirado en un hecho real, el acto heroico de unos jóvenes que impidieron un atentado en un tren de alta velocidad, que en 2015 hacía el trayecto Ámsterdam–París. El ataque terroristra logró ser controlado por tres amigos (un británico y dos soldados norteamericanos) que iban como pasajeros.

La película sigue la vida de los amigos, desde sus dificultades durante la infancia hasta su búsqueda por encontrar su lugar en la vida y la serie de eventos inesperados que condujeron al ataque. Los protagonistas de esta producción son Judy Greer, Jenna Fischer, Tony Hale y Thomas Lennon.

