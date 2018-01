El mago Merlín hechizará el cine de la mano de Disney

El cineasta británico Ridley Scott se encuentra en negociaciones con Disney para dirigir una película acerca del mago Merlín, el personaje perteneciente a la leyenda del rey Arturo y la espada Excalibur.

Según informó el medio especializado Variety, si las conversaciones llegaran a buen puerto, Scott se haría cargo de adaptar al cine las novelas de The Merlin Saga, un conjunto de libros escritos por el escritor estadounidense T.A. Barron que abordan la historia completa del mago.

Merlín es el mago más famoso de todos los tiempos. Era galés y vivió, al parecer, en el siglo VI. Hizo parte de la corte del rey Arturo, en el reino de Camelot. Cuentan los libros del ciclo Artúrico que cuidaba al rey de los peligros.

La filmografía de Scott, uno de los grandes cineastas de las últimas décadas, incluye títulos como Alien (1979), Blade Runner (1982), Thelma & Louise (1991), Gladiator (2000) o The Martian (2015).

El director presentó en 2017 dos películas: Alien: Covenant, con Michael Fassbender como protagonista; y All the Money in the World, cuyo elenco lideraron Michelle Williams y Mark Wahlberg.

All the Money in the World, que narraba el famoso secuestro del nieto del magnate Jean Paul Getty, acaparó los titulares de la prensa ya que, tras conocerse los escándalos de abuso sexual que tenían como agresor a Kevin Spacey, el equipo de la cinta decidió a última hora suprimir a este actor del metraje y fichar a Christopher Plummer para rodar de nuevo todas sus tomas.