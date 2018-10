“El pasado, de una u otra forma, siempre te persigue”: Raba

Me contaban cómo era enfrentarse a la ciudad, con su apatía, la frialdad y la distancia que siempre tiene una ciudad. Es sólo imaginarse a una persona que lleva toda su vida en la selva, jamás supo qué era una ciudad y termina en medio de una de ellas, debe ser aterrador”.

“La creación de J.J. mi personaje en Distrito Salvaje fue muy cuidadosa, por el peso específico de lo que se habla en la serie. Tuvimos mucho trabajo de investigación y creación del personaje con María Victoria Hernández. También nos encontramos con reinsertados, con algunos casos exitosos, otros no tanto.

Es un personaje complejo que me sigue asustando porque es muy diferente a mi realidad de vida, incluso a cualquier cosa que conocía, tuve que comenzar de cero. Fue de mucha responsabilidad entre películas, documentales, libros”.

“Un proyecto muy emocionante del cual me siento muy orgulloso. Lo empecé justo dos semanas después de ‘Matar o morir’, siendo la primera serie original de Netflix Colombia, aunque hay otras aprobadas.

¿Cómo se comporta J.J. en la ciudad?

“Jugué a ser invisible, tratar de dejar la menor huella posible, no tocar cosas, no hacer ruido al caminar, que es lo contrario a lo que hace uno como actor, de interactuar con el mundo. Aunque parezca que es más fácil quedarse quieto en un set, yo terminaba agotado porque todo ocurría adentro de él. Traté de reducir mi gestualidad al mínimo”.

¿Difícil interpretar estos personajes posconflictos?

“Era importante no juzgar. Yo tengo una posición muy clara frente a la guerrilla y el conflicto que ha vivido, para concentrarme en interpretar a un personaje de carne y hueso, con unas características de vida muy especiales.

El pasado, de una u otra forma, siempre te persigue. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero a veces no hay forma de lograr conseguirla. Hay casos que si se da, lo estamos viviendo en el país, donde personas deciden contratarlos y personas que sufrieron la violencia y decidieron perdonar.

En realidad, uno de los grandes temas que maneja la serie es la corrupción. Si no se combate la corrupción, sencillamente el país no es viable, porque si se siguen robando todo, qué tipo de realidad podemos construir”.

Regresa para trabajar en Colombia, ¿Cómo ve el nivel de producción en el país?

“Cada vez mejor. Colombia está dando pasos de gigante en cuanto a la calidad de su producción, porque siempre hemos tenido muy buen material humano, con unos actores de gran calidad, reconocidos internacionalmente. Cada vez que hablo con actores y directores que han tenido la fortuna de grabar en Colombia, no sólo tienen los mejores comentarios, la mayoría han vuelto al país de vacaciones”.

La acción parece ser el fuerte de Juan Pablo Raba en los últimos años, tanto en televisión como en cine...

“He tenido la suerte de tener propuestas y ganarme castings de papeles que están muy ligados a la acción, a lo físico. Me gusta mucho, me siento muy cómodo en ello, pero además, me gusta que cuando tiene, además de acción, el personaje tiene una fuerte carga dramática e intensa, lo hace más interesante”.